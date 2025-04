Lautaro Martinez col Bayern Monaco dà l’esempio in difesa

Bayern Monaco-Inter porta la firma di Lautaro Martinez. Ma il contributo del capitano è andato ben oltre il gol. Anzi, il suo esempio è arrivato dalla fase difensiva.ESEMPIO IN CAMPO – Lautaro Martinez è stato protagonista assoluto della vittoria col Bayern Monaco. Di più: ha fornito una prestazione da vero capitano. Da giocatore che riconosce il momento, la partita di peso, la serata importante. E di conseguenza alza il suo livello di gioco. Con un fatto da evidenziare: il Toro ha dato l’esempio a partire dall’impegno difensivo.SACRIFICIO DIFENSIVO – Sia chiaro che Lautaro non fa mai mancare il suo apporto in non possesso. La sua presenza in pressing e in copertura è tanto costante da essere proprio un tratto distintivo del suo gioco. Col Bayern però ha fatto un ulteriore passo in avanti. Inter-news.it - Lautaro Martinez col Bayern Monaco dà l’esempio in difesa Leggi su Inter-news.it -Inter porta la firma di. Ma il contributo del capitano è andato ben oltre il gol. Anzi, il suo esempio è arrivato dalla fase difensiva.ESEMPIO IN CAMPO –è stato protagonista assoluto della vittoria col. Di più: ha fornito una prestazione da vero capitano. Da giocatore che riconosce il momento, la partita di peso, la serata importante. E di conseguenza alza il suo livello di gioco. Con un fatto da evidenziare: il Toro ha datoa partire dall’impegno difensivo.SACRIFICIO DIFENSIVO – Sia chiaro chenon fa mai mancare il suo apporto in non possesso. La sua presenza in pressing e in copertura è tanto costante da essere proprio un tratto distintivo del suo gioco. Colperò ha fatto un ulteriore passo in avanti.

Lautaro Martinez dopo Bayern Monaco-Inter: "Partita completa in tutti gli aspetti". VIDEO. Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Dimarco, Bastoni, Lautaro Martinez, Kane e Neuer. Inter, Lautaro Martinez: "Vittoria di qualità e carattere contro il Bayern". Bayern Monaco-Inter, impresa firmata Lautaro e Frattesi. VIDEO Gol Lautaro Bayern Monaco-Inter 1-2: l'argentino svela un retroscena. Bayern-Inter 1-2, pagelle: Lautaro capitano vero, immenso Barella. Ne parlano su altre fonti

Bayern Monaco-Inter, top e flop: il tacco di Thuram, la classe di Lautaro, l'intramontabile Muller, l'esultanza di Frattesi - Da 4 anni il Bayern Monaco non perdeva all'Allianz Arena in Europa: a rompere questo primato ci ha pensato l'Inter di Simone Inzaghi che ha superato la squadra di Kompany 2-1, ... (ilmessaggero.it)

Lautaro Martinez dopo Bayern Monaco-Inter: "Partita completa in tutti gli aspetti". VIDEO - Il capitano nerazzurro ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Bayern: "Dopo il pareggio di Parma dovevamo dimostrare, abbiamo parlato tantissimo con i ragazzi. La partita di oggi è completa sotto ... (sport.sky.it)

Un’Inter totale come Lautaro Martinez - Prendere le misure, l’Inter era a Monaco per questo, per prendere le misure al Bayern e allo stadio che il 31 maggio ospiterà la finale di Champions. Il primo passo è fatto, vittoria in Baviera col pr ... (msn.com)