Laura Recchia del Team Jakini sul ring per il titolo nazionale di kickboxing.

Laura Recchia sul ring per il titolo nazionale di kickboxing. La ventisettenne atleta del Team Jakini di Arezzo sarà tra le protagoniste del galà di combattimento "Rising Star" di sabato 12 aprile che, in programma nella bresciana Chiari, troverà il proprio cuore nel conferimento della cintura di.

