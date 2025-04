Lopinionista.it - Laura Pausini primo ospite d’eccezione per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

VERONA – Il Maestro Lucianoha usato il suo straordinario talento per portare l’opera a un pubblico mondiale di appassionati e non solo: ha infranto barriere e confini, ha trasceso i teatri per arrivare ai grandi spazi aperti, toccando il cuore di milioni di persone.Portare l’opera lirica alla gente, rendendola il più popolare possibile, era un’idea che ben calzava alla sua personalità di artista generoso e aperto e di musicista dalle vedute non convenzionali.Anche attraverso straordinari e innovativi eventi musicali, come i concerti de I Tre Tenori e& Friends, il Maestro è riuscito a realizzare la sua visione di musica senza confini, portandolo ad accogliere con grande spirito di inclusione nuove idee e generi, idealmente stringendo tutto e tutti in un grande abbraccio.