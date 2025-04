Iodonna.it - L'attrice si è fermata per le stradine dell'isola siciliana concedendo selfie e saluti ai fan, sorpresi di sentirla pronunciare qualche parola nella nostra lingua

Favignana, perlae Egadi, fa da sfondo alle riprese del kolossal The Odyssey con Anne Hathaway tra i protagonisti. L’, elegantissima e sorridente, ha conquistato l’fermandosi volentieri percon i fan. La sorpresa? Un italiano impeccabile con cui ha ringraziato tutti, dimostrando un legame speciale con il nostro Paese. Una star semplice e affascinante che ha lasciato un segno dolce nelle. Anne Hathaway: vita privata, film, amori guarda le foto Perché Anne Hathaway sa parlare (un po’) di italiano?Sebbene non ci siano «carte bollate» a raccontarci il preciso percorso di Anne Hathaway tra i meandria grammatica italiana, il suo «buon pomerggio» squillante e i suoi «grazie mille» perfetti risuonano come una dolce melodia per le orecchie dei fan accorsi a Favignana.