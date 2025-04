Latino alle medie Balbo a Orizzonte Scuola | Non dovrà essere un approccio mnemonico e grammaticale Collegarlo alla storia alla filosofia e alle lingue moderne INTERVISTA

A Roma si è tenuto un convegno organizzato da Fratelli d'Italia dedicato alle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo. All'evento, presenti il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e il Sottosegretario Paola Frassinetti, sono emerse riflessioni sull'introduzione del Latino e sull'importanza delle competenze digitali. Andrea Balbo, coordinatore dell'area di Latino all'Università di Torino, ha sottolineato la necessità di un approccio innovativo per rendere la disciplina accessibile e coinvolgente già alle medie.

