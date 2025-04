Latina furto alla scuola materna Valentina Ciancarelli | Atto vile e inaccettabile

Latina, 9 aprile 2025- “Questa mattina, con grande dispiacere, ho appreso del furto ai danni della scuola materna Valentina Ciancarelli di Latina Scalo”. Queste le parole del sindaco di Latina Matilde Celentano che, nel primo pomeriggio, ha effettuato insieme all’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone e al consigliere comunale Mauro Anzalone, presidente della commissione Pubblica istruzione, un sopralluogo presso il plesso scolastico di viale della Stazione. La delegazione comunale, ricevuta dall’insegnante Francesca Di Rauso, responsabile del plesso scolastico, ha visionato gli ambienti interessati dal furto e al contempo ha avuto la possibilità di fare visita anche ad alcune classi ancora impegnate nelle attività didattiche.“Ignoti si sono introdotti da una finestra che dà sul retro del plesso scolastico – ha riferito il sindaco Celentano a margine del sopralluogo – ed hanno rubato cinque tablet, una macchina fotografica e una GoPro. Leggi su Ilfaroonline.it , 9 aprile 2025- “Questa mattina, con grande dispiacere, ho appreso delai danni delladiScalo”. Queste le parole del sindaco diMatilde Celentano che, nel primo pomeriggio, ha effettuato insieme all’assessorePubblica istruzione Francesca Tesone e al consigliere comunale Mauro Anzalone, presidente della commissione Pubblica istruzione, un sopralluogo presso il plesso scolastico di viale della Stazione. La delegazione comunale, ricevuta dall’insegnante Francesca Di Rauso, responsabile del plesso scolastico, ha visionato gli ambienti interessati dale al contempo ha avuto la possibilità di fare visita anche ad alcune classi ancora impegnate nelle attività didattiche.“Ignoti si sono introdotti da una finestra che dà sul retro del plesso scolastico – ha riferito il sindaco Celentano a margine del sopralluogo – ed hanno rubato cinque tablet, una macchina fotografica e una GoPro.

Latina, furto alla scuola materna Valentina Ciancarelli: "Atto vile e inaccettabile". Furto nella scuola materna, i ladri prendono tablet e una macchina fotografica. Vandali alla Ciancarelli di Latina Scalo, bottino da diverse migliaia di euro. Nuovo furto all’asilo Ciancarelli di Latina Scalo, rubati tablet e cioccolatini. FURTO E ATTI VANDALICI ALLA SCUOLA DI LATINA SCALO. Latina Scalo, razzia alla scuola dell’infanzia Ciancarelli: rubati tablet, fotocamere e persino le merende dei bambini. Ne parlano su altre fonti

Assalto alla scuola materna di Latina scalo: vandali “golosi” rubano cioccolatini e tablet - Un'altra notte segnata da atti vandalici e furti all'Istituto comprensivo Aldo Manuzio di Latina Scalo. Questa volta, ad essere presa ... (latinapress.it)

Latina Scalo: furto alla scuola dell’infanzia “Valentina Ciancarelli”, il sindaco condanna l’accaduto - Furto alla scuola dell'infanzia “Valentina Ciancarelli” di Latina Scalo: il sindaco Celentano visita il plesso, promettendo maggiore sicurezza e sostegno alle famiglie colpite dall'episodio. (gaeta.it)

Furto nella scuola materna, i ladri prendono tablet e una macchina fotografica - I ladri sono tornati a colpire nella scuola materna "Ciancarelli" di Latina Scalo per mettere a segno un furto piuttosto mirato. Non si tratta della prima intrusione notturna, ma questa volta sembra c ... (latinaoggi.eu)