L'assassino di Ilaria Sula dal carcere: "Piango e sono pentito"

AGI - "Piange ogni sera" ed è "per l'omicidio" Mark Samson, il 23enne, arrestato con l'accusa di aver ucciso a coltellate, la 22enne di Terni, trovata cadavere in una valigia. Lo apprende l'AGI. Il ragazzo si trova detenuto e, nella mattinata di oggi, ha incontrato i suoi legali, tra cui l'avvocato Fabrizio Gallo, nelromano di Regina Coeli. Il ruolo del padre di Mark Il padre del 23enne, invece, non era presente in casa al momento dell'omicidio, avvenuto a metà mattina. Le fonti investigative confermano che la madre è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Interrogatorio della madre L'interrogatorio della madre si è concluso dopo poco più di due ore. Secondo il giudice per le indagini preliminari (gip) di Roma, Antonella Minunni, le modalità della condotta del giovane arrestato fanno emergere un "raptus di rabbia incontrollato" alla vista dei messaggi scambiati dalla vittima con una terza persona.