Las Vegas pareggia, Eureka si prepara al torneo delle vincitrici di coppa.

Lashato nel posticipo del lunedì, rimanendo al quarto posto in classifica in campionato. E l’ripartirà idealmente dal rotondo 7-0 imposto a La Briglia sabato scorso perrsi alla prima partita del triangolare deldi. E’ il punto sulla Terza Categoria, che continua a calamitare interesse in attesa del prossimo turno di campionato. Si parte da due giorni fa e da Firenze Nord - Las, intanto: 1-1, reti di Dondini e Lovecchio, per un risultato che permette ai vaianesi di portare a casa un solo punto. Gli uomini di coach Shehaj salgono a quota 47 e restano in zona playoff (a conferma dell’enorme passo avanti in termini di continuità di rendimento effettuato anche solo rispetto alla passata stagione, ndr) ma il Tobbiana terzo in graduatoria ha adesso quattro lunghezze di vantaggio (mentre la coppia di testa La Libertà Viaccia – Polisportiva Carraia è a 59).