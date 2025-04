Lanazione.it - L’artista Andrea Salvatori espone le sue opere al Cassero di Montevarchi

Arezzo, 09 aprile 2025 – Il Museo Ilper la Scultura si apre al dialogo tra tradizione e innovazione con “Una fragile armonia”, mostra personale delcontemporaneoinaugurata il 6 aprile e che chiuderà i battenti il 13 luglio 2025. Nato a Faenza nel 1975,è uno degli interpreti più originali della scultura in ceramica in ambito contemporaneo. La sua ricerca artistica si caratterizza per l’uso di materiali di recupero e per la reinterpretazione ironica e dissacrante di oggetti comuni e icone artistiche. In mostra, 19realizzate tra il 2009 e il 2024, che dialogheranno con la collezione permanente del museo, creando un suggestivo cortocircuito visivo e concettuale tra passato e presente. L’esposizione è stata presentata dall’Assessore alla Cultura Giacomo Brandi, che ha sottolineato la vocazione delad accogliere sia artisti emergenti che figure già affermate- "parte da una tecnica tradizionale come la ceramica per trasmettere un messaggio estremamente contemporaneo.