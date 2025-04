L' arte si unisce alla scienza | piazza dei Miracoli ospita la danza dei qubit

Prima iniziano le braccia poi il resto del corpo, ogni ballerino e ballerina rappresenta un qubit di un computer quantistico; quindi, tutto si trasforma in luce proiettate sulle mura del Camposanto monumentale dietro la Torre pendente di Pisa. E' la danza dei qubit, uno spettacolo gratuito

