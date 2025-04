Lapresse.it - L’Aquila, le rotonde stradali prese d’assalto da greggi di pecore

dadinelle aree interne, come ogni primavera, per il pascolo sull’erba fresca, grazie alle enormi dimensioni delle aree circolari verdi. Un modo per ripulire l’area, ma anche per riconquistare i terreni perduti, hanno spiegato alcuni pastori che hanno occupato da giorni i prati a cerchio sulle ex strade regionali e statali. Alle falde del monte Morrone, all’altezza di Roccacasale, nelno, decine die capre pascolano libere sulla rotonda della strada statale 17 rimanendo nell’area verde circoscritta. Sembrano abituate a non invadere la carreggiata. Nessuna delleha recinzioni di protezione e questo non preoccupa il pastore del gregge di Roccacasale intento, con il quad, a monitorare insieme al suo cane pastore, i suoi animali.