Ilgiorno.it - L’analisi di Billari (Bocconi). Inglese, campus e città: domande triplicate. E si fa scouting negli Usa

"Siamo diventati più attraenti per gli studenti statunitensi: analizzando lein arrivo dall’estero quest’anno gli americani sono terzi, dopo francesi e turchi". Francesco, rettore dell’universitàe demografo, è appena rientrato da Boston e New York. Qual è lo stato dell’arte e quali possono essere gli scenari? "Avevamo 546 iscritti americani nel 2019 in, sono diventati 672 nel 2024-25. Ma abbiamo il numero chiuso: la crescita è più interessante se si guardano i più giovani, a cominciare dagli studenti delle superiori - molti ancora minorenni - che vengono qui per le summer school. È un’esperienza che gli americani fanno spesso per esplorare le università, un primo assaggio. Rispetto a cinque anni fa, gli iscritti dagli Stati Uniti sono aumentati più di quattro volte".