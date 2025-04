L’amica del cuore di Sara Campanella | “Era entusiasta della laurea voleva tornare a Palermo per curare tumori”

Leggi su Fanpage.it

L'amica deldiha ricordato in un'intervista a Fanpage.it la studentessa di 22 anni uccisa dal compagno di università, Stefano Argentino, a Messina. La ragazza era tormentata dal collega universitario da due anni. "Era una persona luminosa, cercava di mettere tutti a loro agio. Argentino? Non me ne aveva mai parlato, mi diceva che all'Università si conoscevano tutti".