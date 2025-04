Lettera43.it - L’altro Petrecca, scintille tra La7 e il Corriere e le altre pillole del giorno

Leggi su Lettera43.it

Dinon ce n’è solo uno: lo sanno bene alla Rai, dove conoscono anche il fratello di Paolo, già direttore di RaiNews24 sfiduciato e per questo mandato a RaiSport. Il“bro” si chiama Stefano ed è «uno che non si vergogna di avere i capelli bianchi, al naturale», dicono i suoi amici. Di cosa si occupa Stefano? È un avvocato di chiara fama, partner di Cba studio legale e tributario. A lui è stato dedicato ampio spazio l’altra settimana su ItaliaOggi7, nelle pagine che hanno come protagonisti gli avvocati, e alcuni dirigenti Rai hanno provveduto a produrre copie dell’articolone per diffonderlo ad amici e conoscenti. L’avvocatominimizza l’effetto dei dazi di Donald Trump affermando che «i clienti avranno bisogno di assistenza per affrontare il cambiamento dello scenario, secondo me non tanto a causa dell’introduzione di nuovi dazi o dall’aumento di quelli già esistenti» (e qui sembra di sentire Giorgia Meloni), «quanto piuttosto per lo spostamento delle politiche commerciali verso altri mercati o Paesi».