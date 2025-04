Lanazione.it - L’Agenzia Formativa Partner Srl organizza il corso gratuito settore meccanica

Arezzo, 9 aprile 2025 –SrlilIl Centro di Formazione AccreditatoSRL presenta un nuovocome risposta strategica alle attuali dinamiche deldi Arezzo e rinnova l’invito ai giovani del nostro territorio ad investire nella propria formazione,ndo unper diventare Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche. Ilsi svolgerà a Pieve al Toppo , presso la sede della stessa Agenzia. L’opportunità di studio è sostenuta dalla Regione Toscana, che ha riconosciuto la validità dell’iniziativa, così da rendere interamenteilai 15 fortunati allievi che ne potranno far parte, in quanto finanziato tramite le risorse del programma regionale PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.