L’affondo di Cacciari | Europa divisa su tutto tranne che sul continuare la guerra Su La7

Europa margini di trattativa esistano. Se l’Europa si muoverà unita meglio, altrimenti ogni paese si muoverà per conto suo. D’altra parte si muovono così su tutto, fuorché sulla guerra: sul continuare la guerra sono tutti uniti“. È la pungente critica pronunciata dal filosofo Massimo Cacciari nella trasmissione Dimartedì (La7) a proposito dei dazi imposti da Trump e dalla condotta perseguita dalla Ue.Cacciari cita in particolare Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea e Alta Rappresentante della Ue per gli affari esteri: “Le pare possibile affidare un dicastero di questo genere a un rappresentante di un paese che, del tutto legittimamente, ha come suo nemico storico epocale la Russia? Ma non so, sarebbe stato come se l’Italia in piena guerra Fredda avesse nominato ministro degli Esteri Armando Cossutta. Ilfattoquotidiano.it - L’affondo di Cacciari: “Europa divisa su tutto, tranne che sul continuare la guerra”. Su La7 Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Sui dazi credo che tra Usa edmargini di trattativa esistano. Se l’si muoverà unita meglio, altrimenti ogni paese si muoverà per conto suo. D’altra parte si muovono così su, fuorché sulla: sullasono tutti uniti“. È la pungente critica pronunciata dal filosofo Massimonella trasmissione Dimartedì (La7) a proposito dei dazi imposti da Trump e dalla condotta perseguita dalla Ue.cita in particolare Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea e Alta Rappresentante della Ue per gli affari esteri: “Le pare possibile affidare un dicastero di questo genere a un rappresentante di un paese che, dellegittimamente, ha come suo nemico storico epocale la Russia? Ma non so, sarebbe stato come se l’Italia in pienaFredda avesse nominato ministro degli Esteri Armando Cossutta.

Cacciari contro l’Unione Europea: “L’Europa è solo una provincia degli Usa. E l’Italia conta come il due di bastoni con la briscola denari” - Le dure parole del filosofo Massimo Cacciari sulla Conferenza di Monaco di Baviera e sulla politica europea nel conflitto tra Mosca e Kiev. Senza mezzi termini, Massimo Cacciari ha criticato l ... (msn.com)

Cacciari: “Riarmo europeo? Soldi buttati per favorire la Germania, è una follia”. Botta e risposta con Gruber - “Un riarmo per l’Europa ha senso soltanto se c’è un governo europeo, un esercito europeo, un comandante europeo in capo, perché altrimenti sono soldi buttati. Per forza che sono contro il ... (ilfattoquotidiano.it)

Dazi Usa, Cacciari non ha dubbi: "L'Europa non risponda o peggiora la situazione. Trattare e perderci il meno possibile" - "Questa Europa temo che come al solito si muoverà in ordine sparso, ogni Paese per conto suo come ha sempre fatto" "Mi sa che se l'Unione europea risponde peggiora la situazione perché è chiaro ... (affaritaliani.it)