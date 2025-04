L’addio alla Juve è un problema | Ha fallito clamorosamente

Juventus si interroga sui flop della stagione: c'è aria di nuova rivoluzione in casa bianconera in vista del prossimo mercato estivoLa cura Tudor sta dando i primi frutti alla Juventus dopo l'esonero in panchina di Thiago Motta, con la 'Vecchia Signora' tornata in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.Douglas Luiz e Koopmeiners (LaPresse) – Calciomercato.itDopo la vittoria casalinga all'esordio contro il Genoa, il tecnico croato è uscito con qualche rimpianto dalla trasferta in casa della Roma che avrebbe lanciato la 'Vecchia Signora' addirittura al terzo posto in condominio con l'Atalanta. La strada per la Juve comunque sembra quella giusta, con Locatelli e compagni attesi adesso dalla sfida casalinga da non fallire con il Lecce. Intanto alla Continassa tiene banco la questione riscatti, con l'enigmatica storia social di Conceicao che ha messo un po' in subbuglio l'ambiente bianconero.

