L' acquisto di Versace da parte di Prada a rischio per turbolenze sui mercati

acquisto di Versace da parte di Prada rischiano di naufragare in seguito alle turbolenze sui mercati. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali ci sono il 50% di possibilità che l'accordo possa non concretizzarsi. Le oscillazioni die mercati e l'impatto dei dazi stanno colpendo duramente il settore del commercio al dettaglio di lusso, complicando il raggiungimento di un accordo definitivo fra le parti. Quotidiano.net - L'acquisto di Versace da parte di Prada a rischio per turbolenze sui mercati Leggi su Quotidiano.net Le trattative per l'didadirischiano di naufragare in seguito allesui. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali ci sono il 50% di possibilità che l'accordo possa non concretizzarsi. Le oscillazioni diee l'impatto dei dazi stanno colpendo duramente il settore del commercio al dettaglio di lusso, complicando il raggiungimento di un accordo definitivo fra le parti.

