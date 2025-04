L' Acquapark al Comune di Dervio | Non è l' unica soluzione

Il Comune sul Lago di Como che compra l’Acquapark per 450mila euro.

Il Comune di Dervio compra l'Acquapark: “Investimento strategico per il turismo locale”.

Il Comune di Dervio acquisterà l’acquapark per 291mila euro.

Verona, asta per Gardacqua dopo il crac: «Le piscine non sono in vendita, offerte da 360.000 euro solo per il diritto di superficie».

CASSOLA | ACQUAPARK DA ECOMOSTRO A ISOLA DELLO SPORT: AL VIA LAVORI PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO.

Ragazzina ha un infarto in piscina a Inzago vicino Milano, malore al parco acquatico: 11enne gravissima.