L’abolizione della Locale | Una forza anacronistica Senza strumenti di lavoro

Parte da Pavia la richiesta di abolizionePolizia. Ieri mattina l’agente pavese Giovanni Latiano con alcuni colleghi ha depositato alla CancelleriaCorte di Cassazione i documenti per avviare l’iter formale volto alla promozione di cinque referendum delle disposizioni di legge fondanti le odierne funzioni del Corpo su cui saremo chiamati a esprimerci. "È ora di essere riconosciuti – sostiene Latiano, che ha dato vita a un comitato promotoreconsultazione popolarealcuna bandiera politica né sindacale e da venerdì darà il via alla raccolta firme perché si arrivi alle urne – L’attuale Poliziaè ormai, inadeguata alle esigenzesocietà contemporanea. Legalmente priva didie di tutela per proteggere il cittadino. Spesso condizionata dalla politica, usata come strumento con ripercussioni negative sulle reali esigenze".