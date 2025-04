La Yama Arashi brilla con Benedetta Cutaia

Buoni risultati nei confini regionali per il settore di pesistica olimpica della Yama Arashi, in luce nei due turni di qualificazione Open a Bologna e a Modena. In terra felsinea, ottimo esordio per Alessio Riboni (classe 2007), che ha firmato due record personali e conquistato la medaglia.

