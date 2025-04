Ilrestodelcarlino.it - La volata finale per l’Europa: "Ora l’ambizione è la Coppa Italia"

Non si ferma la gioia di allestire una vetrina rossoblù. Il Bologna di misterno fa sognare sul campo, ma nei negozi sognano invece i commercianti e i clienti, tra maglie di vecchia data e nuove, addobbi ad hoc per la squadra della città, bracciali e targhe speciali. Come quella esposta al Primo Piano Parrucchieri in via Enrico de Nicola, nel centro commerciale di Casteldebole. Un omaggio a Ezio Pascutti, ex bandiera e bomber del Bologna, nella rosa anche dello scudetto del 1964. Lo racconta il titolare Claudio Castaldini: "Sull’onda dell’emozione dall’anno scorso, dei risultati ottenuti, quest’anno abbiamo deciso di aderire anche noi all’iniziativa. Vogliamo spingere i rossoblù in questa cavalcata di fine anno. Siamo amici della figlia di Ezio e così abbiamo deciso di esporre in vetrina un oggetto evocativo e commemorativo per Pascutti", ovvero quella targa dedicata all’attaccante per i 90 anni di storia del club, conditi con 130 gol.