La virostar Burioni premiata da Mattarella con la medaglia al merito della sanità pubblica durante il Covid aveva detto | ' No-vax' chiusi in casa come i sorci

Burioni premiato da Mattarella e Schillaci. durante la pandemia aveva attaccato diverse volte i cosiddetti "no-vax", arrivando a dire: "Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci"

