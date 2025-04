Quotidiano.net - La ‘vipera della morte’ è mutata: ora è ancora più letale

Il solo nome mette i brividi: viperamorte. Si tratta di uno dei serpenti più velenosi del mondo. Ma quello che, fino ad oggi, non sapevamo è che esistono mutazioni genetiche di questo rettile che lo rendonopiù pericoloso. C’è un esemplare appena scoperto in Australia, che ha tre zanne velenose, non ‘solo’ due. Il rettile killer con tre zanne I ricercatori dell’Australian Reptile Park hanno scoperto all’interno del parco un esemplare con una terza zanna al posto delle classiche due. Il nome per esteso è Acanthophis antarcticus, ma è stato subito soprannominato Viperamorte a tre zanne. Di solito, questi serpenti possiedono un sofisticato sistema di sostituzione dentale: vale a dire che, quando una zanna si danneggia o cade, una nuova si sposta rapidamente per rimpiazzarla.