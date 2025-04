Panorama.it - La vera storia dei numeri di telefono “rubati” a Giorgia Meloni e Sergio Mattarella

Migliaia didie indirizzi di posta di alte cariche dello Stato – a partire dal nostro presidente del Consiglio – di funzionari di ministeri e di agenzie del nostro Paese sono stati individuati sul web all’interno di siti dedicati alla creazione di liste di possibili contatti commerciali, tecnicamente di “lead generation”.Posso dire che si tratta di una “non notizia”. Capisco che possa sembrare strano, ma da tempo è noto che in rete sono disponibili basi dati enormi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale, vengono organizzate sempre meglio.Le notizie, quindi, sono altre. Ma andiamo con ordine.La prima. Il professionista che ha scoperto le liste ha letteralmente fatto il giro “delle sette parrocchie” prima di trovare qualcuno che gli desse retta. Per poi ottenere il risultato rivolgendosi ai media che, rilanciando la notizia, hanno messo in moto le autorità che in prima battuta sembrano avere decisamente sottovalutato la cosa.