La vera storia che ha ispirato Tutti gli uomini del presidente | lo scandalo Watergate

Tutti gli uomini del presidente, è un film, uscito nelle sale americane il 9 aprile del 1976, diretto da Alan J. Pakula con Robert Redford e Dustin Hoffman. Esso è tratto dall'omonimo libro di Bob Woodward e Carl Bernstein, due giornalisti del Washington Post che nel 1972 indagarono su un episodio di intercettazioni illegali che sarebbe poi diventato noto come lo scandalo Watergate, portando alle dimissioni dell'allora presidente Richard Nixon per impeachment. La pellicola, considerata per lungo tempo il miglior film sul giornalismo della storia, ottenne un grande successo e ricevette 8 nomination agli Oscar, vincendone 4. Parliamo allora della storia vera a cui si è ispirato.Tutto ha inizio il 17 giugno 1972, quando una guardia di sicurezza impiegata nel complesso edilizio del Watergate, a Washington D.

