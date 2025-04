Ilgiorno.it - La tutela delle foreste. Gestione sostenibile: aiuti sulla certificazione

Leggi su Ilgiorno.it

Centomila euro per la sostenibilità della risorsa boschiva. La Camera di commercio di Sondrio, in collaborazione con l’ordine dei dottori agronomi e dottori forestaliprovince di Como, Lecco e Sondrio, ha stanziato un fondo di 100mila euro per incentivare la "diforestalePefc", sistema di tracciabilità che garantisce la provenienza e ladella risorsa boschiva. LaPefc (Program for the endorsement of forest certification) permette di dimostrare ai clienti che l’approvvigionamento e ladei prodotti di origine legnosa e arborea sono condotti in maniera legale e. L’iniziativa trae origine dal Tavolo di confronto della filiera bosco-legno, istituito dalla Camera di commercio. L’obiettivo è duplice: in primis promuovere unaforestale responsabile e, nel contempo, dare concreto sostegno alla valorizzazione produttiva del patrimonio boschivo.