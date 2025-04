Ilrestodelcarlino.it - La truffa viaggia sul telefono: "Deve bloccare un bonifico". E gli svuotano il conto con un sms

Una trappola iniziata da un sms che lo avvisava di undi circa 4mila euro effettuato dal suo. Poi quando la vittima ha telefonato al numero contenuto nel messaggio, sono entrati in azione i professionisti dellariuscendo a sottrarre 55mila euro al malcapitato. Prima il cittadino raggirato è stato contattato da falsi impiegati della banca, poi addirittura da un carabiniere fasullo. Quando ha capito finalmente di essere statoto, si è rivolto ai veri carabinieri, che hanno rintracciato una dei malviventi: una donna residente in provincia di Siracusa. Quest’ultima è stata trovata in possesso della tessera bancomat con cui erano stato prelevato parte del denaro appartenente alla vittima ferrarese. La donna è stata quindi denunciata perin concorso mentre procedono gli accertamenti per risalire ai complici.