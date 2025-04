Lanazione.it - La Toro si ferma al ’rosso’. Di fronte alla crisi di Hsg passo indietro dell’azienda. Il capannone resta ai filati

"Una decisione che aspettavamo da mesi: oggi sono felice". DavantiPrefettura di Arezzo Andrea Renzetti, uno dei 13 dipendentiHsg, commenta così la novità delle ultime ore: laWood ha fatto retromarcia nell’asta per ildi Castel San Niccolò, che andrà quindi all’attuale inquilina, l’azienda specializzata in lavorazione di. Dopo un lungo tira e molla tra le due realtà imprenditoriali, i sindacati e un primo tavolo con il prefetto qualche settimana fa, l’impresa di combustibili di Pratovecchio-Stia ha deciso di ritirarsi. "Penso sia stato fatto perché si trovava in una condizione tale da non poter più andare avanti. Sono soddisfatto perché i problemi sono stati risolti e la prepotenza del soggetto è stata messa a tacere", aggiunge Renzetti. Un sospiro di sollievo che i lavoratori condividono con i sindacati, che li hanno affiancati in questa battaglia.