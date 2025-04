' La tempesta' il capolavoro del teatro shakesperiano in scena a Bari

Una delle pietre miliari del teatro di Shakespeare sul palcoscenico del teatro Kismet di Bari per chiudere la Stagione serale Attraversamenti, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. La tempesta, nella versione per marionette tradotta e interpretata da Eduardo De Filippo, in scena sabato 12.

