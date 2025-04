La telefonata intercettata del finto carabiniere truffatore | ecco come si è fatta convincere un’anziana da dare soldi e oro – Il video

Leggi su Open.online

È stata decapitata la rete criminale che avrebbe messo a segno almeno 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. L’inchiesta coordinata dalla procura di Genova ha portato a 22 arresti, per complessive 77 misure cautelari, di cui 55 con obbligo di dimora in provincia di Napoli.La banda di truffatori usava la tecnica consolidata delemerge anche dalladalla polizia che l’ha diffusa. Nella chiamata si sente uno dei criminali che racconta all’anziana di una finta richiesta di risarcimento danni per un presunto arresto del figlio. L’anziana diceva di «essere onorata» della chiamata da parte di un ufficiale dei carabinieri. Lei, madre di un militare che ha perso la vita ed era stato decorato con la medaglia d’oro. Anche quella doveva rientrare nel bottino della banda.