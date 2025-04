La super top Paulina Porizkova compie 60 anni | Mai stata più felice

Una bellezza eterna, senza tempo, con il sorriso e gli occhi azzurri che non sono cambiati di una virgola da quando, a metà degli anni Ottanta, debuttò nel mondo della moda: la super top Paulina Porizkova compie 60 anni, molti trascorsi come testimonial di Estée Lauder. Che quest'anno ha scelto di nuovo lei, manifesto dell'ageing consapevole e radioso, come Global Brand Ambassador, a coronamento di una carriera improntata sulla bellezza autentica.Paulina Porizkova ha 60 anni: storia di un'iconaNata in Repubblica Ceca il 9 aprile 1965, Porizkova ha debuttato nel mondo della moda nel 1985, a vent'anni, e nel 1988 venne scelta proprio da Estée Lauder come testimonial, vuol che ha ricoperto sino al 1995. Nel mezzo decine di copertine, servizi fotografici con i più famosi e influenti fotografi, campagne pubblicitarie e sfilate, oltre alle riprese del videoclip Drive del gruppo rock statunitense The Cars (il cantante Ric Ocasek diventerà poi suo marito).

