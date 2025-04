La strage invisibile di Bargi un anno dopo solo silenzio e dubbi | Diteci perché Alessandro e gli altri sono morti

Alessandro D'Andrea aveva 37 anni, era un tecnico specializzato nella programmazione di hardware delle turbine idrauliche. Un lavoro duro, ma soddisfacente. È morto un anno fa, insieme ad altri sei colleghi, mentre si trovava tra il piano -8 e -9 della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, una frazione di Camugnano, comune in provincia di Bologna, poco meno di duemila abitanti, sulle sponde del lago di Suviana. Era il 9 aprile 2024: neanche due mesi dopo la strage sul cantiere Esselunga di Firenze, ventisette giorni prima delle cinque vittime soffocate nelle fogne di Casteldaccia, nel Palermitano.L'ultimo messaggioEra impegnato nel collaudo del Gruppo 2 della centrale. "Prove sul centrifugo meccanico", a raccontarla in maniera tecnica. Alle 14 aveva inviato un messaggio alla sua compagna: "Abbiamo finito, facciamo gli ultimi test e vengo via".

