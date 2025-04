La solidarietà e l' opera del volontariato in carcere

volontariato capace di dare forza alla solidarietà e alla speranza" martedì 08 aprile alla Libreria San Leonardo di Treviso si è chiusa l’attività a sostegno del progetto “Libro Sospeso 2025” di Cittadinanzattiva Treviso, attività grazie alla quale i cittadini possono donare. Trevisotoday.it - La solidarietà e l'opera del volontariato in carcere Leggi su Trevisotoday.it Con l’iniziativa sul "capace di dare forza allae alla speranza" martedì 08 aprile alla Libreria San Leonardo di Treviso si è chiusa l’attività a sostegno del progetto “Libro Sospeso 2025” di Cittadinanzattiva Treviso, attività grazie alla quale i cittadini possono donare.

Giubileo del Volontariato: Brescia, a “Via dei Bucaneve, 25” la libertà trova una casa e un lavoro. Carceri, a Milano il progetto di riqualificazione con oggetti e arredi dismessi dalle aziende. Carcere,"persone malate da aiutare altrove". Incendio al carcere di Modena, i parlamentari Pd: "Solidarietà agli agenti coinvolti". Il volontariato penitenziario, un viaggio tra l’umanità ferita. Visitare i carcerati, corsi di formazione di Sesta Opera San Fedele. Ne parlano su altre fonti

la solidarietà e l'opera del volontariato in carcere - Incontri culturali in carcere, alle libreria Paoline e alla Libreria San Leonardo di Treviso, hanno fatto da speciale cornice all'edizione 2025 del progetto "Libro Sospeso" di Cittadinanzattiva, che c ... (trevisotoday.it)

Camilla Fanelli, alfiere per il volontariato in carcere: “Con i detenuti parlo come con gli amici” - Il Csi ha inviato una mail a tutti gli allenatori chiedendo chi fosse interessato ad aderire all’iniziativa in carcere. Papà ha subito detto sì e ha chiesto a me e a mia sorella se volessimo ... (milano.repubblica.it)

Volontariato in carcere: il 31 marzo l’incontro presso il Liceo “Preti-Frangipane” - Stefano Musolino, dialogheranno con gli studenti nell’ambito del seminario di formazione sul volontario in carcere a cui stanno partecipando le classi IV e V C del Liceo. Nata dalla ... (strettoweb.com)