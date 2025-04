La sfida tra L' Aquila e il Dragone

sfida è tra il Dragone e l'Aquila. I container che trasportano le merci da Oriente a Occidente sono i nuovi eserciti, le navi sono i pezzi più importanti che si muovono sulla scacchiera. Wall Street come un sismografo registra le scosse, tutte le altre Borse seguono in un ciclo orario che comincia la notte sulle piazze di Tokyo e Shanghai, apre la mattina a Londra e Francoforte, chiude nel palazzo del «Big Board» a New York. Ieri altra giornata ricca di sorprese: recupero a razzo con l'indice Dow Jones che guadagna 1461 punti, poi annuncio della Casa Bianca sui dazi alla Cina e chiusura in rosso fuoco. Liberoquotidiano.it - La sfida tra L'Aquila e il Dragone Leggi su Liberoquotidiano.it E il quarto giorno Trump creò la grande muraglia dei dazi. Non è la Genesi, ma la cronaca della guerra commerciale degli Stati Uniti d'America contro il resto del mondo. La Cina è il grande avversario, laè tra ile l'. I container che trasportano le merci da Oriente a Occidente sono i nuovi eserciti, le navi sono i pezzi più importanti che si muovono sulla scacchiera. Wall Street come un sismografo registra le scosse, tutte le altre Borse seguono in un ciclo orario che comincia la notte sulle piazze di Tokyo e Shanghai, apre la mattina a Londra e Francoforte, chiude nel palazzo del «Big Board» a New York. Ieri altra giornata ricca di sorprese: recupero a razzo con l'indice Dow Jones che guadagna 1461 punti, poi annuncio della Casa Bianca sui dazi alla Cina e chiusura in rosso fuoco.

L'aquila e il dragone: così la Cina vuole rispondere al «bullismo di Trump». L'ITALIA DEVE SCEGLIERE, AQUILA O DRAGONE?. Geopolitica del quantum -.

