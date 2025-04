Davidemaggio.it - La sesta tappa di Pechino Express 2025

Lapuntata disarà ancora ambientata nel nord della Thailandia con unadi 233 km a partire da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna, passando per Mae Rim, fino al traguardo nella cittadina di Tha Ton. Domani sera, giovedì 10 aprile, su Sky Uno e in streaming su NOW, una delle sfide più odiate dai viaggiatori, la prova dei Sette mostri. Per poter proseguire nella corsa, le coppie in gara dovranno mangiare i sette alimenti della tradizione locale, ma a dir poco lontani dalle nostre abitudini culinarie.In questa, sotto la guida di Costantino Della Gherardesca e di Fru, ben due Libri Rossi, traguardi intermedi che saranno preziosissimi per le sorti della puntata. Sei le coppie ancora in gara: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.