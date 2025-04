La serie Your Friends & Neighbors è un riuscito mix tra Breaking Bad e Mad Men

serie tv Your Friends and Neighbors, un dramma crime con venature di black comedy creata da Jonathan Tropper, autore di serie come Banshee, Warriors e (su. Today.it - La serie Your Friends & Neighbors è un riuscito mix tra Breaking Bad e Mad Men Leggi su Today.it Dall'11 aprile, con i primi due episodi sui nove totali della prima stagione che usciranno settimanalmente, è disponibile su Apple TV+ latvand, un dramma crime con venature di black comedy creata da Jonathan Tropper, autore dicome Banshee, Warriors e (su.

