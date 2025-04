Ilrestodelcarlino.it - ’La sera dei miracoli. Omaggio a Lucio Dalla’ al Nuovo

Staalle 21 al Teatroandrà in scena ’Ladei. Reduce dal primo tour teatrale che ha registrato sold out in ogni data e ospitando in alcuni casi anche Ricky Portera (storico chitarrista di Dalla e co-fondatore degli Stadio), lo spettacolo si è affermato come il tributo più autorevole in circolazione, registrando il sold out anche per la data ferrarese. Con un repertorio che spazia da 4 marzo 1943 a Come è profondo il mare, passando per ’L’anno che verrà’, ’Caruso’ e tante altre, interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani che è il cuore pulsante dello spettacolo. Già noto per il suo ruolo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e per la sua partecipazione a The Voice of Italy, ha collaborato con Ligabue e Vasco Rossi, dimostrando versatilità e presenza scenica eccezionali.