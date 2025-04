La Scuola Basket Arezzo vince il titolo toscano d’Eccellenza nell’Under15

Arezzo, 9 aprile 2025 – La Scuola Basket Arezzo vince il titolo toscano Under15 nel massimo livello giovanile di Eccellenza. I ragazzi della società aretina, allenati da Umberto Vezzosi, sono stati protagonisti di un impeccabile percorso scandito da ventitré successi in ventiquattro partite disputate con cui sono riusciti a centrare la vittoria finale con ben tre giornate di anticipo rispetto al termine del campionato e a laurearsi campioni regionali al termine di un entusiasmante testa-a-testa con la Pediatrica Us Livorno. L’ufficialità del trionfo è arrivata in virtù dell’ultima affermazione sul campo del Firenze Basketball Academy che ha permesso alla squadra di ottenere anche il pass per la fase nazionale Interzona che, da venerdì 16 a domenica 18 maggio, definirà le qualificazioni per le finali del campionato italiano. Lanazione.it - La Scuola Basket Arezzo vince il titolo toscano d’Eccellenza nell’Under15 Leggi su Lanazione.it , 9 aprile 2025 – LailUnder15 nel massimo livello giovanile di Eccellenza. I ragazzi della società aretina, allenati da Umberto Vezzosi, sono stati protagonisti di un impeccabile percorso scandito da ventitré successi in ventiquattro partite disputate con cui sono riusciti a centrare la vittoria finale con ben tre giornate di anticipo rispetto al termine del campionato e a laurearsi campioni regionali al termine di un entusiasmante testa-a-testa con la Pediatrica Us Livorno. L’ufficialità del trionfo è arrivata in virtù dell’ultima affermazione sul campo del Firenzeball Academy che ha permesso alla squadra di ottenere anche il pass per la fase nazionale Interzona che, da venerdì 16 a domenica 18 maggio, definirà le qualificazioni per le finali del campionato italiano.

