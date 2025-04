La sconfitta di Cremona | Vuelle rischia i playoff tra delusione e disorientamento

Cremona ha sicuramente lasciato una traccia profonda nell’ambiente, che sembra non credere più ai sogni che si erano riaccesi durante l’inverno e che la primavera ha bruciato come teneri fiori dopo una gelata inattesa. La tifoseria biancorossa che domenica scorsa, a caldo, aveva manifestato la propria delusione sfogando la rabbia contro i dirigenti presenti al PalaRadi, in questi giorni sta riempiendo i social di pensieri e parole che raccontano di un certo disorientamento: i seguaci della Vuelle sembrano non crederci più e non li ha certo aiutati a risollevarsi il silenzio della società, rimasta muta dopo la sconfitta in casa della Juvi oltre che inerte sul mercato, arrivato ormai alla vigilia della chiusura, fissata per l’11 aprile. Sport.quotidiano.net - La sconfitta di Cremona: Vuelle rischia i playoff tra delusione e disorientamento Leggi su Sport.quotidiano.net Ci sono sconfitte che, per come maturano, incidono sul morale più di altre. Quella diha sicuramente lasciato una traccia profonda nell’ambiente, che sembra non credere più ai sogni che si erano riaccesi durante l’inverno e che la primavera ha bruciato come teneri fiori dopo una gelata inattesa. La tifoseria biancorossa che domenica scorsa, a caldo, aveva manifestato la propriasfogando la rabbia contro i dirigenti presenti al PalaRadi, in questi giorni sta riempiendo i social di pensieri e parole che raccontano di un certo: i seguaci dellasembrano non crederci più e non li ha certo aiutati a risollevarsi il silenzio della società, rimasta muta dopo lain casa della Juvi oltre che inerte sul mercato, arrivato ormai alla vigilia della chiusura, fissata per l’11 aprile.

La sconfitta di Cremona: Vuelle rischia i playoff tra delusione e disorientamento - La sconfitta contro Cremona ha lasciato il segno sulla Vuelle, mettendo a rischio i playoff e causando disorientamento tra i tifosi. (msn.com)

Vuelle, overtime fatale a Cremona: 91-89 dopo un tempo supplementare - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro esce battuta nel match della 35^ giornata di Serie A2 Old Wild West al PalaRadi: contro la Ferraroni Juvi Cremona – dopo ... (msn.com)

La Vuelle viaggia verso Cremona per inseguire i playoff. De Laurentiis: «Cogliere questa occasione e portare a casa i due punti» - Gli avversari In casa Cremona sul sito della Lnp coach Luca Bechi in merito alla gara contro la Vuelle afferma che «Pesaro è una squadra che non ha bisogno di presentazioni come blasone, come qualità ... (corriereadriatico.it)