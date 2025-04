La scienza accende San Sisto | al via l' ultimo appuntamento di VideoScience dell' Università di Perugia

ultimo atto per VideoScience, il progetto dell'Università di Perugia che da settimane porta la ricerca fuori dai laboratori. Giovedì 10 aprile, la rassegna si sposta a San Sisto per il ciclo conclusivo di videomapping intitolato Cambiamenti globali. Le proiezioni animeranno le serate fino al 14. Perugiatoday.it - La scienza accende San Sisto: al via l'ultimo appuntamento di VideoScience dell'Università di Perugia Leggi su Perugiatoday.it atto per, il progettodiche da settimane porta la ricerca fuori dai laboratori. Giovedì 10 aprile, la rassegna si sposta a Sanper il ciclo conclusivo di videomapping intitolato Cambiamenti globali. Le proiezioni animeranno le serate fino al 14.

