La Russia è al riparo dai dazi di Trump ma la guerra commerciale si fa sentire | persi 23 miliardi di dollari in due giorni

guerra commerciale in corso è arrivato anche lì, alla Borsa di Mosca, nonostante la Federazione russa non sia stata colpita dai dazi Trumpiani. persi due trilioni di rubli di capitalizzazione, più di 23 miliardi di dollari, in soli due giorni. Un capitombolo così dei listini nella Capitale russa non si vedeva da fine settembre 2022, quando dal Cremlino è stata annunciata, a sorpresa, la mobilitazione parziale di massa, quella che spinse all’esodo centinaia di migliaia di cittadini per evitare il fronte ucraino.Prime vittime colpite di sponda dai dazi sono stati i giganti del settore energetico della Federazione: il petrolio, sceso a sessanta dollari al barile (la cifra più bassa da aprile 2021), a strascico ha trascinato verso il basso tutti i settori legati alle materie prime. Ilfattoquotidiano.it - La Russia è al riparo dai dazi di Trump ma la guerra commerciale si fa sentire: persi 23 miliardi di dollari in due giorni Leggi su Ilfattoquotidiano.it Alla fine, l’effetto del panico sui mercati per lain corso è arrivato anche lì, alla Borsa di Mosca, nonostante la Federazione russa non sia stata colpita daiiani.due trilioni di rubli di capitalizzazione, più di 23di, in soli due. Un capitombolo così dei listini nella Capitale russa non si vedeva da fine settembre 2022, quando dal Cremlino è stata annunciata, a sorpresa, la mobilitazione parziale di massa, quella che spinse all’esodo centinaia di migliaia di cittadini per evitare il fronte ucraino.Prime vittime colpite di sponda daisono stati i giganti del settore energetico della Federazione: il petrolio, sceso a sessantaal barile (la cifra più bassa da aprile 2021), a strascico ha trascinato verso il basso tutti i settori legati alle materie prime.

I dazi di Trump. Psicodramma globalista. Dmitriev: presto nuovi colloqui Russia-Usa. Casa Bianca: niente dazi a Mosca perché stiamo trattando - Nuovo raid su Kiev. Mosca: "Avanziamo a Sumy". Kiev smentisce: "È una fake news". Dazi Usa, von der Leyen a Starmer: “Pronti a negoziare e a difendere nostri interessi”. PS5 è al riparo dai dazi di Trump ma solo per il momento: il prezzo potrebbe aumentare. La rabbia e l’imbroglio Trump minaccia nuovi dazi contro la Russia, poi dice di voler parlare ancora con Putin. Elezioni Usa, gli industriali veneti e il rebus Trump: paura dei dazi e speranze sulla Russia. Ne parlano su altre fonti

Dazi Paese per Paese: escluse Russia, Corea del Nord e Cuba. Ecco tutte le tariffe imposte da Trump - Donald Trump lancia la sfida al commercio globale e, dichiarando l'emergenza nazionale per ridurre il deficit commerciale, annuncia dazi al 10% per tutti i paesi e tariffe reciproche per i ... (msn.com)

Dazi USA: perché Russia e Corea del Nord sono escluse? - Nel quadro della politica commerciale aggressiva di Donald Trump, i dazi imposti agli altri Paesi hanno sollevato non poche polemiche. Tuttavia, l’esclusione di alcuni Stati ha suscitato particolare a ... (vocidicitta.it)

Dazi agli orsi polari ma non alla Russia. Il regalo di Trump all'amico Putin - Il segretario del Tesoro Bessent spiega l'assenza di Mosca dalla lista dei cattivi col fatto che i due paesi non hanno relazioni commerciali a causa delle ... (huffingtonpost.it)