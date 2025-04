Secoloditalia.it - La rosicata di Parigi per Meloni da Trump: “Spezza l’unità Ue”. Ci può andare solo Macron?

Ma guarda. Il governo francese guarda “con ansia” alla visita negli Stati Uniti della premier Giorgia, che il 17 aprile vedrà Donaldalla Casa Bianca. Lo scrive Politico, rilanciando le dichiarazioni di due ministri francesi, che temono la missione possa mettere a repentaglioeuropea in un momento particolarmente delicato a causa dell’entrata in vigore dei dazi americani. Comprendiamo la crisi da primi della classe del governo francese. Comprendiamo la stizza del presidenteche si voleva accreditare come “traghettatore” dei rapporti transatlantici. Ed ora si vede scavalcato e surclassato dal ruolo di Giorgia. L’ammissione di Politico circa il ruolo del premier colpisce l’ego del presidente francese: “Considerati i suoi rapporti amichevoli con il presidente e con diverse figure della sua amministrazione, l’Europa difficilmente avrebbe potuto scegliere un’emissaria migliore”.