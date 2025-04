Metropolitanmagazine.it - La risposta di Pechino ai dazi di Trump, da oggi il record al 104%: “Guerra fino alla fine”

Traè battaglia aperta e se gli Usa dovessero ignorare «gli interessi di entrambi i Paesi e della comunità internazionale e insistere nell’iniziare unatariffaria, combatteremo», assicura il portavoce del ministero degli Esteri del Dragone Lin Jian, affermando che se Washington vuole parlare, deve mostrare «rispetto». Mentre dal ministero del Commercio precisano chenon accetterà mai la «natura ricattatoria» degli Stati Uniti. La Casa Bianca, per tutta, conferma che dacontro la Cina saliranno al(il 50% minacciato damartedì contro la rappresaglia del gigante asiatico si va ad aggiungere al 34% annunciato a inizio mese, più il 25% di tariffe già in vigore).I mercati azionari asiatici hanno reagito in gran parte con forti cali all’entrata in vigore dei nuovistatunitensi che hanno alimentato i timori di unacommerciale imponendo un prelievo di oltre il 100% sulle merci cinesi.