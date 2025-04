La rete europea dei consiglieri regionali e dei consiglieri Belc convegno nel museo Paleontologico

'L'Europa dei cittadini: la rete europea dei consiglieri regionali e dei consiglieri Belc': è questo il titolo del convegno che si terrà domani pomeriggio, 10 aprile, alle ore 17,30 nel museo Paleontologico di Tora e Piccilli. Organizzato da 'Europe Direct Caserta', 'Informamentis Europa'.

TORA E PICCILLI – “L’Europa dei Cittadini: la rete europea dei consiglieri regionali e dei consiglieri Belc”. Il convegno giovedì 10 aprile 2025 presso il Museo Paleontologico. Costruire l’Europa con i consiglieri locali - BELC. "Costruire l'Europa con i consiglieri locali": audizione della seconda Commissione Affari europei e internazionali. Europa più vicina alle realtà locali e informativa sulla relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale – anno 2023. “Costruiamo l’Europa insieme”, formazione e opportunità con il consigliere regionale Mari a Santa Marinella. Regionali. Ecco i nomi della Lista Civica Ugolini presidente - Rete Civica | VIDEO. Ne parlano su altre fonti

