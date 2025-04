La reazione di Mbappé alle due punizioni di Declan Rice | è la fotografia del Real Madrid

Declan Rice Mbappé si lascia andare a una smorfia incontrollata: è senza parole dopo il secondo gol segnato dall'Arsenal contro il Real Madrid. Leggi su Fanpage.it Dopo la seconda punizione disi lascia andare a una smorfia incontrollata: è senza parole dopo il secondo gol segnato dall'Arsenal contro il

La reazione di Mbappé alle due punizioni di Declan Rice: è la fotografia del Real Madrid. Ne parlano su altre fonti

La reazione di Mbappé alle due punizioni di Declan Rice: è la fotografia del Real Madrid - Dopo la seconda punizione di Declan Rice Mbappé si lascia andare a una smorfia incontrollata: è senza parole dopo il secondo gol segnato dall'Arsenal ... (fanpage.it)

Il Real vince di rimonta sul Leganes, decisiva la punizione di Mbappé: ma il fallo era inesistente - Il Real Madrid ha vinto in rimonta 3-2 sul Leganes grazie al gol partita di Mbappé. Ma la polemica non è mancata: il fallo che ha portato alla punizione è inesistente, così come quello che ha ... (fanpage.it)

Mbappé riporta in vetta il Real Madrid - Una doppietta dell’attaccante francese, insieme a una rete di Bellingham, regalano ai blancos la vittoria in rimonta sull’ostico Leganes. Successo che permette ad Ancelotti di agganciare il Barcellon ... (msn.com)