La prossima mossa di Trump è forse svalutare il dollaro?

Trump fosse quello di svalutare il dollaro per far comprare più prodotti Usa? La guerra dei dazi è appena scoppiata e l'andazzo è chiaro: chi può contratta con Washington. Tutti tranne ovviamente la Cina, bersaglio grosso del presidente Usa. Il mondo – States compresi – è invaso da prodotti cinesi.

