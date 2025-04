Lettera43.it - La proposta della destra in Francia: «Gli stranieri pericolosi in un arcipelago in Canada»

Gliconsideratitrovati in? Non solo dovrebbero essere espulsi, ma avrebbero «una sola scelta: o tornano nel loro Paese o vanno a Saint-Pierre e Miquelon». A lanciare la, che ha subito generato polemiche, è stato il leader del partito Républicains Laurent Wauquiez. In un’intervista a JDNews, infatti, ha lanciato una provocazione che secondo i media nasconde scopi elettorali. Il riferimento a Saint-Pierre e Miquelon è a un’arcipelago francese al largo del Canada.L’idea di Wauquiez: «Il clima avrà effetto dissuasivo»Wauquiez ha affermato: «Il clima di Saint-Pierre e Miquelon ha un effetto dissuasivo: 5 gradi di media all’anno, 146 giorni di pioggia e neve. Credo che questo porterà molti a riflettere». Inoltre ha chiesto che la detenzione amministrativa, che inè di 90 giorni, sia estesa: «Come in Italia, dove è di 18 mesi, o nel Regno Unito, dove è illimitata».