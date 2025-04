La Prefettura fa dietrofront stop alle revoche per centinaia di braccianti | Ha vinto l' umanità

Prefettura di Foggia fa dietrofront e dà lo stop alle procedure di revoca del nulla osta lavoro per centinaia di braccianti 'vittime', loro malgrado, della mancanza di un bollo - ovvero un tributo di circa 16 euro - sulla documentazione presentata dai rispettivi datori di lavoro. Il rischio.

