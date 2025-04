La pena di morte non passa di moda nel 2024 giustiziate oltre 1 500 persone

2024 almeno 1518 persone sono state uccise per mano degli Stati, con la benedizione di leggi che continuano a mascherare la vendetta con il nome di giustizia. È il numero più alto dal 2015, e non tiene conto delle esecuzioni segrete in Cina, Corea del Nord e Vietnam. È questo il nuovo record documentato da Amnesty International: un traguardo che si misura in patiboli, silenzi e impunità.Più di nove condanne su dieci sono state eseguite da tre paesi: Iran, Iraq e Arabia Saudita. Tre Stati che condividono l’uso sistemico della pena capitale per consolidare il potere, reprimere il dissenso, cancellare le minoranze, punire la povertà. In Iran, nel solo 2024, le persone messe a morte sono state almeno 972. In due casi, riferisce Amnesty, le vittime erano legate alle proteste del movimento “Donna, Vita, Libertà”. Lanotiziagiornale.it - La pena di morte non passa di moda, nel 2024 giustiziate oltre 1.500 persone Leggi su Lanotiziagiornale.it Nelalmeno 1518sono state uccise per mano degli Stati, con la benedizione di leggi che continuano a mascherare la vendetta con il nome di giustizia. È il numero più alto dal 2015, e non tiene conto delle esecuzioni segrete in Cina, Corea del Nord e Vietnam. È questo il nuovo record documentato da Amnesty International: un traguardo che si misura in patiboli, silenzi e impunità.Più di nove condanne su dieci sono state eseguite da tre paesi: Iran, Iraq e Arabia Saudita. Tre Stati che condividono l’uso sistemico dellacapitale per consolidare il potere, reprimere il dissenso, cancellare le minoranze, punire la povertà. In Iran, nel solo, lemesse asono state almeno 972. In due casi, riferisce Amnesty, le vittime erano legate alle proteste del movimento “Donna, Vita, Libertà”.

La pena di morte non passa di moda, nel 2024 giustiziate oltre 1.500 persone. La pena di morte non passa di moda: secondo Amnesty nel 2024 sono state giustiziate oltre 1500 persone. Il Papa: la pena di morte non fa giustizia, è un veleno per la società. Il Papa: "La pena di morte non fa giustizia, è un veleno pericoloso per la società". Sepolti vivi in attesa dell'esecuzione: la tortura per chi aspetta la pena di morte. Papa: la pena di morte non fa giustizia, è un veleno per la società. Ne parlano su altre fonti

La pena di morte non passa di moda, nel 2024 giustiziate oltre 1.500 persone - Nel 2024 le esecuzioni capitali nel mondo hanno toccato il massimo dal 2015: 1518 persone uccise, il 64% solo in Iran Nel 2024 almeno 1518 persone sono state uccise per mano degli Stati, con la benedi ... (informazione.it)

La pena di morte non passa di moda: secondo Amnesty nel 2024 sono state giustiziate oltre 1500 persone - La pena di morte non passa di moda: secondo Amnesty nel 2024 sono state giustiziate oltre 1500 persone in appena 15 Stati ... (lanotiziagiornale.it)

Nel 2024 più esecuzioni ma in meno paesi: la sfida globale per abolire la pena di morte - Il Rapporto 2024 di Amnesty denuncia l’aumento globale delle esecuzioni, concentrate in pochi paesi, e segnala progressi verso l’abolizione della pena di morte. (globalist.it)